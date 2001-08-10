Ради продления улицы Горького в Южно-Сахалинске у горожан не будут отбирать земельные участки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы в рамках продления улицы Горького на юг не повлекут за собой изъятия земельных участков горожан. Ключевые моменты компромиссного решения были озвучены на совещании в администрации города, которое провел первый вице-мэр Андрей Ковальчук, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На встречу были приглашены жители СНТ "Дружба-1-2" и "Вишневый сад-2". Напомним, ранее представители садоводческих товариществ обратились в администрацию города с просьбой пересмотреть ряд пунктов проекта генерального плана Южно-Сахалинска в части продления улицы Горького на юг до Охотской трассы. Согласно предлагаемым схемам трассировка предполагала изъятие порядка 20 частных участков, что вызвало большое беспокойство у горожан. Этот вопрос взял на личный контроль мэр города Сергей Надсадин. Глава города поручил руководителям профильных департаментов детально проработать все варианты реконструкции и прийти к решению, которое позволит минимизировать неудобства для людей.

Проанализировав ситуацию и предложения жителей, высказанные в рамках публичных слушаний, специалисты департамента архитектуры и градостроительства и Центра развития городской среды разработали альтернативный вариант. Согласно изменениям изъятие жилых домов, капитальных строений исключено. Город отказался от 4 полосной дороги, предусмотренной проектом генплана в пользу двухполосной. При этом предусмотрены дополнительные возможности для трассировки без ущемления интересов собственников жилья. Улица Горького будет продлена до ул. Зимы. Далее вниз будет проложена дорога районного значения, которая позволит обеспечить транспортную связь жилых районов с центром города. При этом будет предусмотрено все необходимое благоустройство — тротуары, велодорожки, пешеходные переходы и т. д.

Озвученные решения отражены в протоколе встречи, на их основании будет сформировано задание на корректировку, которое направят разработчикам генплана Южно-Сахалинска – специалистам Института генплана Москвы.

- Принято оптимальное решение. Будет продлена дорога, которая, конечно же, необходима городу, при это сохранятся участки жителей, – сказала председатель регионального отделения Союза садоводов России по Сахалинской области Надежда Романова. – Важно, что руководство города вошло в положение людей. С главой областного центра Сергеем Надсадиным, вице-мэрами мы постоянно на связи, все проблемные вопросы решаются в конструктивном диалоге.

Мнением о проделанной работе поделился заместитель председателя СНТ "Вишневый сад-2" Илья Докторенко.

- Администрация города комплексно подошла к вопросу продления улицы Горького. Замечания жителей услышаны. Договоренности зафиксированы и в будущем, мы уверены, будут учтены при корректировке проекта генплана, – отметил Илья Докторенко.