На Сахалине прошло учение пожарных расчётов ВВО по ликвидации последствий природных пожаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аэродроме «Пушистый» в Сахалинской области состоялось совместное учение пожарных расчётов Южно-Сахалинского гарнизона Восточного Военного округа (ВВО) с подразделениями МЧС России и другими ведомствами островного региона по ликвидации условного природного пожара, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках прошедшего учения все взаимодействующие структуры отрабатывали практические действия по защите населенных пунктов от природных пожаров и эвакуации местного населения в безопасную зону.

По легенде тренировки в результате неконтролируемого пожога сухой растительности возник лесной пожар, возникла угроза распространения огня на населенный пункт.

На место возгорания незамедлительно прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению условного пожара. Помимо этого, к учениям был привлечён вертолёт Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5.

После сброса экипажем вертолёта нескольких тонн воды, пожарные расчёты продолжили ликвидировать горение сухой растительности. Вскоре условное возгорание было успешно ликвидировано.

Всего в учении приняло участие около 200 человек, включая личный состав пожарных команд Южно-Сахалинского гарнизона ВВО, более 30 единиц специальной техники, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).