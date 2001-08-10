Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2022
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13:32, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошло учение пожарных расчётов ВВО по ликвидации последствий природных пожаров

На Сахалине прошло учение пожарных расчётов ВВО по ликвидации последствий природных пожаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аэродроме «Пушистый» в Сахалинской области состоялось совместное учение пожарных расчётов Южно-Сахалинского гарнизона Восточного Военного округа (ВВО) с подразделениями МЧС России и другими ведомствами островного региона по ликвидации условного природного пожара, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

 В рамках прошедшего учения все взаимодействующие структуры отрабатывали практические действия по защите населенных пунктов от природных пожаров и эвакуации местного населения в безопасную зону.

По легенде тренировки в результате неконтролируемого пожога сухой растительности возник лесной пожар, возникла угроза распространения огня на населенный пункт.

На место возгорания незамедлительно прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению условного пожара. Помимо этого, к учениям был привлечён вертолёт Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5.

После сброса экипажем вертолёта нескольких тонн воды, пожарные расчёты продолжили ликвидировать горение сухой растительности. Вскоре условное возгорание было успешно ликвидировано.

Всего в учении приняло участие около 200 человек, включая личный состав пожарных команд Южно-Сахалинского гарнизона ВВО, более 30 единиц специальной техники, беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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