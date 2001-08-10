Валерий Лимаренко ответил в прямом эфире на полсотни вопросов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прямую линию главы региона поступило более 1500 обращений, большинство из них – через Центр управления регионом. Для удобства островитян на прием вопросов также работала горячая линия. Больше всего жителей Сахалинской области интересовали темы дорожного ремонта, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, получение социальных услуг и здравоохранения, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

За два часа прямой трансляции на телеканале «ОТВ-Сахалин» и в социальных сетях губернатор успел подробно ответить на 51 злободневный вопрос, волнующий жителей региона. По всем остальным сахалинцы и курильчане получат ответы в ближайшее время.

– Я каждый свой рабочий день начинаю с изучения проблемных вопросов, замечаний, просьб, которые поступают от людей по разным каналам связи. Только так можно понять, что на самом деле волнует сахалинцев и курильчан. Спасибо за вашу обратную связь. Спасибо, что мы вместе делаем большую работу, чтобы острова, которые мы любим, становились лучше, – сказал Валерий Лимаренко в завершении прямой линии.

Одной из самых популярных тем прямой линии стала доступность медицинской помощи. Глава региона в прямом эфире рассказал об улучшениях в системе записи к узким специалистам. Пациенты с хроническими заболеваниями получат возможность отложить талон к нужному доктору без предварительного визита к терапевту. Соответствующую практику областной минздрав уже начал внедрять.

Отдельно Валерий Лимаренко остановился на работе сахалинской экономики в условиях антироссийских санкций. На островах продолжают работать все производства, идет строительство важных социальных объектов, людей обеспечивают необходимыми продуктами питания. За всеми этими отраслями налажен жесткий контроль, а островные сельхозпроизводители получают необходимые меры помощи и поддержки.

По данным профильных министерств, в рамках реализации инвестиционных проектов планируется создать еще более 10 тысяч рабочих мест для сахалинцев и курильчан. На сегодня в островном регионе один из самых низких уровней безработицы в стране – всего 0,5 процента. В центре занятости доступно 8 тысяч вакансий, при этом на учете состоят 1,5 тысячи человек.

Множество обращений коснулось также вопроса строительства и ремонта дорог. В ходе эфира стало известно, что 2023 году планируется капитально отремонтировать участок на Холмском перевале, а также заасфальтировать дорогу Южно-Сахалинск – Синегорск.

Благодаря прямой линии удалось немало частных вопросов, волнующих сахалинцев. Многодетная мама из Южно-Сахалинска обратилась к губернатору с просьбой выделить ребенку компьютер для дистанционного обучения. Валерий Лимаренко поручил областному министру образования решить этот вопрос и предоставить ребенку технику во временное пользование от школы. Такой механизм эффективно использовался в начале пандемии.

Южносахалинка Наталья дозвонилась на прямую линию и рассказала, что ее заявку на догазификацию рассматривали три месяца вместо одного. Все это время дом приходилось отапливать дорогостоящим электричеством. По поручению губернатора для жителей упростили подачу документов на подключение к экологически чистому топливу, а договоры теперь должны заключать в течение недели.

Жители Новотроицкого попросили добавить автобусные рейсы утром, чтобы детям было удобно добираться в школу в областной центр. Глава региона поставил задачу – урегулировать вопрос к новому учебному году. Удобные маршрут и время обсудят с жителями.

Жители Троицкого пожаловались, что их участки каждый год подтапливает канализационными водами. Во время прямой линии выяснилась причина – грунтовые и талые воды не уходят по ливневой канализации. Ремонт ливневки проведут до 15 июня.

Отметим, часть вопросов жителей уже были решены в ходе подготовки к прямой линии. Ни одно из обращений не остается без внимания губернатора и руководителей органов исполнительной власти региона. Все поступившие вопросы будут обработаны, а их авторы получат развернутые ответы.

В прошлом году благодаря прямым линиям были приняты оперативные управленческие решения. К примеру, в Тымовском по просьбе жителей благоустроили новую ярмарочную площадку. 400 семей на Итурупе получили доступ к высокоскоростному интернету. А в Ногликах ускоренно отремонтировали фасады домов на улице академика Штернберга.