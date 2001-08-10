Москва даст Амурской области почти миллиард на ремонт дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амурская область в 2022 и 2023 годах получит почти 980 миллионов рублей на восстановление поврежденных паводками дорог, сообщает ИА "Порт Амур".

Соответствующее постановление, подписанное председателем Правительства РФ, опубликовано на сайте кабмина. Уточняется, что федеральное финансирование на восстановление автомобильных дорог поступят в девять регионов. Помимо Приамурья это Крым, Тыва, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Иркутская, Омская и Еврейская автономная области. В общей сложности в ближайшие два года на эти цели будет направлено 4 миллиарда рублей.

С помощью федеральных средств будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги.