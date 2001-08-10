147 миллионов из федерального бюджета получит Сахалинская область на переобучение сотрудников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Такая информация была озвучена на заседании антикризисного штаба под руководством губернатора Валерия Лимаренко. Главным вопросом стала ситуация на рынке труда, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В островном регионе сохраняется один из самых низких уровней безработицы в стране – 0,5 процента. Число обращений сахалинцев и курильчан в поисках работы остается на прежнем уровне. На учете в центре занятости состоят 1500 человек. При этом доступно 8000 вакансий. Теперь не только безработные, но и граждане, оказавшиеся под угрозой увольнения, могут воспользоваться услугами центра занятости.
– В свете последних событий мы внимательно следим за ситуацией на рынке труда. Мы получаем ежедневно обратную связь от всех ведущих предприятий в Сахалинской области. Необходимо сохранять стабильную ситуацию, чтобы люди были обеспечены работой и заработной платой, – сказал Валерий Лимаренко.
Для предприятий, которые сохраняют трудовые коллективы, на федеральном уровне принимаются меры поддержки. Островной регион на переобучение сотрудников получит 147 млн рублей.
Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области реализует свыше 30 программ профессиональной переподготовки, которые формируются по запросам бизнеса. В случае необходимости обучение организуют на базе предприятий. В ближайшее время пройдет переподготовка для сотрудников в сферах строительства, услуг и туризма.
Действует также более 25 программ профессиональной подготовки соискателей. Если претендент на должность не обладает необходимыми навыками, его могут отправить на дополнительное обучение. После соискатель сдает демонстрационный экзамен, и принимается решение о его трудоустройстве. Среди наиболее востребованных направлений – машинист экскаватора, сварочные технологии, ресторанный сервис. Программы профессиональной переподготовки действующих сотрудников и соискателей бесплатные для работодателей.
На рынке труда создаются условия для привлечения на работу студентов. Более 12 тысяч человек сегодня получают профессиональное образование на Сахалине. Студентов приглашают на практику путем открытых собеседований, на работу по сменам в свободное от учебы время, в студенческие отряды на лето. На сегодня от юных сахалинцев и курильчан подано более 300 заявок на трудоустройство.
Получить подробную информацию можно на интерактивном портале службы занятости населения Сахалинской области: https://rabota.sakhalin.gov.ru/czn и официальном сайте Агентства по развитию человеческого капитала: https://archksakhalin.ru/.
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