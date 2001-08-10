В Белогорске косуля застряла в заборе и поранилась об арматуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области в Центре охраны природы «Зейский» приютили раненого самца косули. Животное, судя по всему, убегало от собак и попало на территорию частного дома в Белогорске. При этом косуля застряла в заборе, сообщает ИА "Порт Амур".
«Пытаясь вырваться, самец стесал острым концом арматуры шерсть на боках и позвоночнике. В общей сложности нанес себе шесть ран», приводит информационное агентство комментарий управления по охране животного мира Амурской области.
Местные жители вытащили косулю, отвезли к ветеринару для обработки ран и вызвали инспектора областного управления по охране животного мира.
«Выпускать на волю лесного гостя не стали. Из-за больших порезов он может замерзнуть. Поэтому на время лечения специалисты решили поместить косулю в Центр охраны природы «Зейский». Нового постояльца поселили в вольер с двумя годовалыми сородичами, которые обрели там кров в прошлом году», — добавили в управлении.
Решение о том, возвращать ли косулю в дикую природу или нет, пока не принято.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
Выбор редакции
- 18:10 Вчера Автомобилистов Южно-Сахалинска просят сдать старые покрышки
- 10:37 18 Марта Серию мартовских горнолыжных соревнований на Сахалине продолжит "Утро Родины"
- 16:08 17 Марта В Чехов-центре покажут бесплатный спектакль "Запретный плод"
- 12:01 17 Марта Власти Южно-Сахалинска расскажут об экономической ситуации и запасах продуктов первой необходимости
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?