В Белогорске косуля застряла в заборе и поранилась об арматуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области в Центре охраны природы «Зейский» приютили раненого самца косули. Животное, судя по всему, убегало от собак и попало на территорию частного дома в Белогорске. При этом косуля застряла в заборе, сообщает ИА "Порт Амур".

«Пытаясь вырваться, самец стесал острым концом арматуры шерсть на боках и позвоночнике. В общей сложности нанес себе шесть ран», приводит информационное агентство комментарий управления по охране животного мира Амурской области.

Местные жители вытащили косулю, отвезли к ветеринару для обработки ран и вызвали инспектора областного управления по охране животного мира.

«Выпускать на волю лесного гостя не стали. Из-за больших порезов он может замерзнуть. Поэтому на время лечения специалисты решили поместить косулю в Центр охраны природы «Зейский». Нового постояльца поселили в вольер с двумя годовалыми сородичами, которые обрели там кров в прошлом году», — добавили в управлении.

Решение о том, возвращать ли косулю в дикую природу или нет, пока не принято.