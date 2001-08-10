Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2022
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В ночь на 15 марта в части Южно-Сахалинска временно ограничат подачу холодной воды
10:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на 15 марта в части Южно-Сахалинска временно ограничат подачу холодной воды

В ночь на 15 марта в части Южно-Сахалинска временно ограничат подачу холодной воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами с 22.00 14 марта до 02.00 15 марта будет отключена подача холодной воды в многоквартирных домах по следующим адресам:

- ул. Украинская, 1-45, 1А-17А, 17Б, 20, 22, 22А, 105-127, 111А, 113А, 113Б;

- ул. Карьерная, 25-49;

- ул. Бумажная, 22, 22А, 22Б, 24В;

- пр. Мира, 8Г, 30, 60, 43, 47, 47А;

- ул. Огородная, 1, 1 корп. 1;

- ул. Крайняя, 30, 30 корп.1, 2, 36, 33, 33а, 35, 35А, 37, 51;

- ул. Долинская, 22-30, 22А-32А, 35-45, 35А-45А;

- ул. Ленина, 3, 3А;

- пер. Мартовский, 8;

- ул. Саранская, 8, 11-15, 11/1, 13А, 15А;

- ул. Физкультурная, 10-18, 10А, 12А, 18/1;

частный сектор по улицам:

Аграрная, Магистральная, Плодородная, Пригородная, Белокаменная, Центральная, Кооперативная, Новая, Пролетарская, Промышленная, Мичурина, Карьерная, переулки Верхний, Смирных, Уральский и Кооперативный.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую ООО «РВК-Сахалин» по телефону 72-32-40, расссказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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