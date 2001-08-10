Учащимся южно-сахалинской гимназии №2 рассказали о путешествии по пути адмирала Невельского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники экспедиции «По следам адмирала Невельского Г.И.» рассказали о своем путешествии учащимся гимназии №2, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в июле прошлого года 7 членов экспедиции на трех небольших лодках дошли до города Николаевск-на-Амуре, по реке Амур поднялись до реки Амгунь и озер Далган и Дальжа. Именно такой путь преодолел адмирал Невельской со своей командой, чтобы исследовать устье Амура. Маршрут у мореплавателя занял три года. Команда сахалинцев прошла его за 20 дней.

- Ребята с интересом слушали историю о путешествии Невельского. Но фильм, который мы сняли во время нашей экспедиции, их особенно увлек. Ведь общение с живыми людьми, повторившими этот путь, - уникальная возможность узнать подробности путешествия. Это уже наша не первая встреча со школьниками. И они всегда очень хорошо нас принимают и активно задают вопросы, - отметил руководитель клуба «Sakhalin fishing and travel», член Русского географического общества Максим Сорока.

Так, школьникам рассказали о жизни и заслугах адмирала Невельского, а также продемонстрировали фильм об экспедиции «По следам адмирала Невельского Г.И.». Затем ребята смогли задать путешественникам все интересующие их вопросы.

Встречи с учащимися школ Южно-Сахалинска продолжатся до конца мая.