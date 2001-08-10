Более 600 тысяч цветов высадят в Южно-Сахалинске в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко поддержал политику администрации Южно-Сахалинска по качественному озеленению города и созданию новых общественных пространств и предложил более чем в два раза увеличить объём цветов, которые летом будут высажены на улицах города. Об этом шла речь на совещании губернатора Сахалинской области с мэром островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В прошлом году в Южно-Сахалинске было высажено порядка 300 тысяч цветов, кроме того, преобразились общественные пространства. После ремонта открылся сквер Пограничников. Как отметил мэр города Сергей Надсадин, работа по озеленению города ведется планомерно на протяжении нескольких лет и, безусловно, Южно-Сахалинску крайне важна поддержка региональных властей. Помимо муниципального предприятия «Зеленый город», заниматься озеленением на своих территориях будут учреждения образования, культуры, спорта, а также предприятия торговли и сферы услуг.

- Следует выбрать какие-то главные места в городе, где будет высажено наибольшее число цветов и кустарников, - отметил Валерий Лимаренко. - Это будут доминанты, на которые будут равняться при благоустройстве других территорий. Все необходимо заранее спроектировать и обсудить с жителями. Подготовку надо закончить уже в марте, чтобы с приходом тепла уже высаживать растения и увеличивать темп. К Дню города Южно-Сахалинск должен максимально преобразиться. Комфорт создается не только ремонтом дворов и дорог и их чистотой, но и насаждениями цветов и кустарников.

- Основной упор планируем сделать на скверы и самые крупные улицы города, - рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Кроме того, планируем высаживать цветы и кустарники на территориях, где недавно были снесены ветхие строения. Вся эта работа задумана в едином стиле, предприятиям тоже будем рекомендовать украшать территории в едином стиле.

Как отметили в мэрии, уже достигнуты предварительные договоренности о поставках рассады. В приоритете будут островные совхозы. Вместе с тем специалисты работают над тем, чтобы занести точки предстоящей работы на интерактивную карту. Жители смогут увидеть, на каких отрезках улиц появятся цветы, каков будет их видовой состав и количество.