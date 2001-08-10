Южносахалинскую молодёжь зовут на квест с историческими заданиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр молодежных инициатив 27 февраля в 12:00 проведёт квест в Музейно-мемориальном комплексе «Победа». Он представляет собой командную игру, где участникам предстоит выполнить тематические задания по экспозициям музея. Испытаниями для игроков будут шифровки и задания на логику. На прохождение квеста отведено 3 часа. Победит та команда, которая справится с заданиями быстрее, рассказали ТИА "Острова" в Центре молодежных инициатив.

Необычность квеста заключается в том, что за выполнение заданий участники будут получать специальные коды, которые нужно ввести в терминал для получения части ключа. Собрав все части ключа, команда сможет открыть ящик с кодовым замком, где будут находиться призы.

Участникам квеста понадобится аналитическое мышление, смекалка, скорость, умение работать в команде, а также знания в области истории, которые помогут в решении заданий.

Игроками могут стать все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо объединиться в команду от 2 до 4 человек и зарегистрироваться. Заполнить анкету можно онлайн по ссылке: https://vk.com/app6013442_-53958268?form_id=21#form_id=21 или выслать заполненный бланк на электронную почту egosumdeus999@gmail.com c пометкой «Квест». Также заявку можно принести в распечатанном виде по адресу: ул.Невельская, д.31, каб. 27. Заявочная кампания завершится 25 февраля. Количество участников ограничено 10 командами. Подробности можно узнать по номеру телефона: 312682 (доб.6) - специалист отдела городских мероприятий и проектов ЦМИ Вячеслав Никонов.