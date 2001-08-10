В Южно-Сахалинске отметили День памяти воинов-интернационалистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сергей Надсадин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В концертном зале городского Дома культуры «Родина» собрались воины-интернационалисты, ветераны, родственники погибших в боевых действиях, а также представители органов власти и общественных организаций.
Со словами благодарности и признательности к землякам, которые в разные годы служили в горячих точках и защищали Родину, обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- В истории нашей страны немало славных страниц о людях, самоотверженно исполнявших свой воинский долг. И для меня особенно важно, что в нашем городе чтят память героев, в особенности тех соотечественников, которые не вернулись с полей сражений. Этих достойных людей помнят, их подвигом гордятся, в том числе, благодаря той просветительской работе, которую проводят участники ветеранских организаций, - подчеркнул Сергей Надсадин и напомнил, что в Южно-Сахалинске два образовательных учреждения названы в честь выдающихся людей.
Так, школа №3 носит имя Героя России Сергея Ромашина, проявившего настоящий героизм в бою во время Чеченской кампании. Именем командующего 5-ой Краснознаменной общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Валерия Асапова названа школа №8. Жизнь этого человека, который в том числе проходил службу на Сахалине, трагически оборвалась во время исполнения им служебного долга.
От имени южносахалинцев Сергей Надсадин выразил благодарность ветеранам и действующим военнослужащим за мир и безопасность граждан, самоотверженность и героизм, затем передал Сахалинскому областному отделению всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» приветственный адрес администрации Южно-Сахалинска.
По окончании официальной части мероприятия для гостей стартовала концертная программа. В адрес воинов-интернационалистов и ветеранов прозвучали яркие поздравления от творческих коллективов областного центра.
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