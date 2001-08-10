Южно-Сахалинск продолжают приводить в порядок после метели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по расчистке Южно-Сахалинска и планировочных районов от снега ведутся в круглосуточном режиме. Сегодня днем задействуют более 60 рабочих и 115 единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, расчистка тротуаров будет вестись на участках улиц Ленина, Поповича, Хабаровской, Сахалинской, Физкультурной, Курильской, Деповской, Южно-Сахалинской. Также от снега планируется освободить пешеходные переходы (мосты) на ул. Ленина от Федоровки до ул. Украинской, ул Сахалинской от Комсомольской до Слезы, автобусные остановки расчистят на улицах Комсомольской, Зимы, Фархутдинова.
Расширение проезжей части и вывоз снега проведут на ул. Невельской от Амурской до Чехова. Кроме этого, вывоз снега с остановок и парковок запланирован и на ул. Сахалинской, Физкультурной, Курильской, Железнодорожной, Компроспекте, пр. Победы.
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