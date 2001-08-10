Тихоокеанское
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26 Января 2022
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16:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Военные на Сахалине тренировались действовать при радиационной и химической опасности

Военные на Сахалине тренировались действовать при радиационной и химической опасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине состоялась тренировка по радиационной, химической и биологической защите, в ходе которой отрабатывалась слаженность действий подразделений при поступлении условного сигнала, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировки с личным составом воинских частей армейского корпуса ВВО были отработаны как одиночные нормативы по применению средств РХБ защиты, так и в составе подразделений.

Кроме того, с личным составом подразделений РХБ защиты соединения была проведена тренировка по подготовке к работе приборов радиационного и химического контроля, на которой военнослужащие отработали нормативы по специальной подготовке.

Данная тренировка проводилась с целью подготовки личного состава армейского корпуса ВВО к действиям при РХБ заражении в условиях низких температур.

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