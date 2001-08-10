Интерактивную карту расчистки дворов от снега внедрят на всей территории Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По инициативе губернатора Валерия Лимаренко интерактивный сервис был оперативно запущен в Южно-Сахалинске в ходе ликвидации последствий циклона. Карта начинает работать в Холмске. Жители портового города могут следить за расчисткой придомовых территорий, дорог и внутриквартальных проездов в онлайн-режиме. В настоящий момент идет наполнение данными, рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительстве.
- Этот инструмент показал свою эффективность, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна. - Вместе с мэрией городского округа мы выстроили работу в Южно-Сахалинске. Благодаря внедрению интерактивной карты мы оперативно получали обратную связь от людей и корректировали работу подрядчиков и управляющих компаний.
До конца недели цифровой сервис заработает на территории всей Сахалинской области.
Напомним, с помощью интерактивной карты можно узнать о расчистке региональных дорог, а также статус каждой конкретной улицы, внутриквартального проезда или двора. Зеленый – работы выполнены, желтый – в работе, красный – на очереди, синий – работы в плане на следующий день.
Обращения жителей по расчистке дворов принимает горячая линия по вопросам ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Звонить можно с 8.00 до 21.00. Также есть возможность задать вопрос через мессенджер WhatsApp +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения).
Кроме того, сообщения, касающиеся интерактивной карты, можно направлять через портал «Сахалин.онлайн».
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