Интерактивную карту расчистки дворов от снега внедрят на всей территории Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко интерактивный сервис был оперативно запущен в Южно-Сахалинске в ходе ликвидации последствий циклона. Карта начинает работать в Холмске. Жители портового города могут следить за расчисткой придомовых территорий, дорог и внутриквартальных проездов в онлайн-режиме. В настоящий момент идет наполнение данными, рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительстве.

- Этот инструмент показал свою эффективность, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна. - Вместе с мэрией городского округа мы выстроили работу в Южно-Сахалинске. Благодаря внедрению интерактивной карты мы оперативно получали обратную связь от людей и корректировали работу подрядчиков и управляющих компаний.

До конца недели цифровой сервис заработает на территории всей Сахалинской области.

Напомним, с помощью интерактивной карты можно узнать о расчистке региональных дорог, а также статус каждой конкретной улицы, внутриквартального проезда или двора. Зеленый – работы выполнены, желтый – в работе, красный – на очереди, синий – работы в плане на следующий день.

Обращения жителей по расчистке дворов принимает горячая линия по вопросам ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Звонить можно с 8.00 до 21.00. Также есть возможность задать вопрос через мессенджер WhatsApp +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения).

Кроме того, сообщения, касающиеся интерактивной карты, можно направлять через портал «Сахалин.онлайн».