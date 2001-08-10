Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2022
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26 января участок улицы Чехова в Южно-Сахалинске закроют для проезда на время расчистки
10:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Интерактивную карту расчистки дворов от снега внедрят на всей территории Сахалинской области

Интерактивную карту расчистки дворов от снега внедрят на всей территории Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко интерактивный сервис был оперативно запущен в Южно-Сахалинске в ходе ликвидации последствий циклона. Карта начинает работать в Холмске. Жители портового города могут следить за расчисткой придомовых территорий, дорог и внутриквартальных проездов в онлайн-режиме. В настоящий момент идет наполнение данными, рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительстве.

- Этот инструмент показал свою эффективность, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна. - Вместе с мэрией городского округа мы выстроили работу в Южно-Сахалинске. Благодаря внедрению интерактивной карты мы оперативно получали обратную связь от людей и корректировали работу подрядчиков и управляющих компаний.

До конца недели цифровой сервис заработает на территории всей Сахалинской области.

Напомним, с помощью интерактивной карты можно узнать о расчистке региональных дорог, а также статус каждой конкретной улицы, внутриквартального проезда или двора. Зеленый – работы выполнены, желтый – в работе, красный – на очереди, синий – работы в плане на следующий день.

Обращения жителей по расчистке дворов принимает горячая линия по вопросам ЖКХ: 8-800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Звонить можно с 8.00 до 21.00. Также есть возможность задать вопрос через мессенджер WhatsApp +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения).

Кроме того, сообщения, касающиеся интерактивной карты, можно направлять через портал «Сахалин.онлайн».

 

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