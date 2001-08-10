21 и 22 января в Южно-Сахалинске начнут продавать навагу по цене от 80 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля свежим уловом наваги будет вестись 21 и 22 января в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Приобрести рыбу можно по стоимости от 80 до 130 рублей за кг. Торговля будет осуществляться с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:

- пр. Мира 106А - ярмарка у Дома торговли: 80-120 рублей за кг реализует ИП Можайский (в зависимости от размера); 80 рублей за кг реализует ИП Харченко.

- ул. Пограничная 26 - район «Янтаря»: 130 рублей за кг реализует ООО РПК «Брайда».