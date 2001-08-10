Тихоокеанское
информационное агентство
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14:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что для земляных работ нужо иметь соответствующее разрешение

Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что для земляных работ нужо иметь соответствующее разрешение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что производить земляные работы на территории городского округа возможно только при наличии соответствующего разрешения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (заказчики) до начала проведения земляных работ обязаны выполнить условия согласующих организаций, указанных в листе согласования к разрешению, которое можно получить в рамках административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ», утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2020 № 3137-па.

Информацию с отметками об исполнении условий согласующих организаций необходимо предоставить в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» (пр. Мира, 64А, каб. 102) либо по электронной почте: t.tolmacheva@yuzhno-sakh.ru, а также хранить в месте проведения работ.

Контроль и ответственность за выполнением условий выданного разрешения на проведение земляных работ, в том числе выполнение условий согласующих организаций возложены на заказчика. Нарушение правил благоустройства может привести к административной ответственности.

Дополнительная информация по телефону 300-725 (доб. 1-5).

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