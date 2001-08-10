На некоторых перекрестках Южно-Сахалинска вместо светофоров поставят регулировщиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с отключением электроэнергии светофоры на пяти перекрестках Южно-Сахалинска с 17.00 до 19.00 переведут в желтый мигающий режим, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Светофоры временно не будут работать на пересечениях пр. Мира с ул. Сахалинской, Коммунистическим проспектом, пр. Победы, ул. Емельянова и ул. Пуркаева. Регулировка дорожного движения в этот период будет осуществляться инспекторами ГИБДД.