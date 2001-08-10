Тихоокеанское
информационное агентство
14 Января 2022
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В Южно-Сахалинске прекращено движение городских автобусов
10:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Бассейн Южно-Сахалинска закрыт для населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бассейн Южно-Сахалинска 14 января закрыт для посещений  населения.

В связи со сложными погодными условиями приостановлен учебно-тренировочный процесс в городском бассейне Южно-Сахалинска.  Услуги для жителей не предоставляются.

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