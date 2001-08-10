Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2022
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13:44, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске работают пункты для обогрева граждан в непогоду

В Южно-Сахалинске работают пункты для обогрева граждан в непогоду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают о местах для временного пребывания тех, кто не смог добраться до дома из-за непогоды. По данным областного правительства, до улучшения погодных условий остаются закрыты все выезды из Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с этим, напоминаем адреса мест временного пребывания:
- ЦНК "Радуга" в Ново-Александровске (улица 2-я Красносельская, 14),
- ДК "Электрон" в Весточке (жилой квартал Весточка, 2).

За прошедшие сутки помощь мест, где можно переждать стихию, к счастью, никому не понадобилась. Несмотря на это, пункты обогрева готовы принять людей в любую минуту.

Жителей и гостей областного центра просят быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать личную безопасность, без острой необходимости не выходить на улицу. Водителям рекомендуют следить за сообщениями о закрытии проезда на автомобильных дорогах.

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