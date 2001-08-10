Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2021
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В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
08:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские единороссы исполняют новогодние желания островных детей

Сахалинские единороссы исполняют новогодние желания островных детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во всех районах Сахалинской области стартовала традиционная ежегодная акция "Елка желаний". Дети из многодетных и малоимущих семей, сироты и воспитанники реабилитационных центров заранее загадали желания Деду Морозу. Шарики с этими письмами украсили елки в городских администрациях, сотрудники которых и будут исполнять детские мечты. 

Каждый год в акции активно участвуют островные единороссы. Нынешний праздник не стал исключением. В Южно-Сахалинске торжественная церемония вручения долгожданных подарков прошла накануне, 23 декабря. Детей поздравили и вручили подарки мэр города Сергей Надсадин, сотрудники городской администрации, члены партии "Единая Россия". Секретарь регионального отделения партии Андрей Хапочкин выступил персональным Дедом Морозом для пятиклассника Владислава Пай - мальчик получил загаданные смарт-часы. 

- Просто замечательно, когда получается исполнить пусть маленькую, но мечту ребёнка. Акция собрала замечательных и талантливых детей из многодетных семей, ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; мальчишек и девчонок, ставших лучших в учебе, спорте, в искусстве. Огромное спасибо главе Южно-Сахалинска, его команде, моим коллегам по областной думе, друзьям из городского парламента, нашим предпринимателям за то, что подарили кусочек сердца и души детям, - поблагодарил Андрей Хапочкин. 

В Невельске создали специальный сайт, где дети могли зарегистрироваться и написать свои желания. Ребята загадали получить в подарок игрушки, конструкторы, различные игры, спортивный инвентарь, гаджеты. Сотрудники администрации, предприниматели, депутаты фракции "Единая Россия" местного собрания выбрали по одному пожеланию и выступят в роли Дедов Морозов. В ближайшее время каждый вручит тот подарок, о котором мечтал ребенок. 

В Долинске к «Елке желаний» также присоединились депутаты районного собрания фракции "Единая Россия", члены местного отделения партии, депутат Сахалинской областной думы Наталья Коршунова. 27 декабря они исполнят новогодние желания Беляевой Алисы и Мишутина Ивана из села Сокол, Ким Жанны и Димы из Углезаводска, Семёновой Василисы из села Быков и Данилина Захара из Долинска.

Депутат Сахалинской областной думы Наталья Захарчук и председатель собрания МО "Макаровский городской округ", секретарь макаровского отделения "Единой России" Галина Муслимова вручили новогодние подарки ребятам из многодетной семьи села Восточное. 

А в Холмске депутаты фракции "Единая Россия" местного собрания подарят детям электросамокат и планшет. Именно такие желания загадали юные холмчане Изабель Климович и Анатолий Козлов. 

"Елки желаний" пройдут и в других районах области в ближайшие дни.

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