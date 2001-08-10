Сахалинские единороссы исполняют новогодние желания островных детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во всех районах Сахалинской области стартовала традиционная ежегодная акция "Елка желаний". Дети из многодетных и малоимущих семей, сироты и воспитанники реабилитационных центров заранее загадали желания Деду Морозу. Шарики с этими письмами украсили елки в городских администрациях, сотрудники которых и будут исполнять детские мечты.
Каждый год в акции активно участвуют островные единороссы. Нынешний праздник не стал исключением. В Южно-Сахалинске торжественная церемония вручения долгожданных подарков прошла накануне, 23 декабря. Детей поздравили и вручили подарки мэр города Сергей Надсадин, сотрудники городской администрации, члены партии "Единая Россия". Секретарь регионального отделения партии Андрей Хапочкин выступил персональным Дедом Морозом для пятиклассника Владислава Пай - мальчик получил загаданные смарт-часы.
- Просто замечательно, когда получается исполнить пусть маленькую, но мечту ребёнка. Акция собрала замечательных и талантливых детей из многодетных семей, ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; мальчишек и девчонок, ставших лучших в учебе, спорте, в искусстве. Огромное спасибо главе Южно-Сахалинска, его команде, моим коллегам по областной думе, друзьям из городского парламента, нашим предпринимателям за то, что подарили кусочек сердца и души детям, - поблагодарил Андрей Хапочкин.
В Невельске создали специальный сайт, где дети могли зарегистрироваться и написать свои желания. Ребята загадали получить в подарок игрушки, конструкторы, различные игры, спортивный инвентарь, гаджеты. Сотрудники администрации, предприниматели, депутаты фракции "Единая Россия" местного собрания выбрали по одному пожеланию и выступят в роли Дедов Морозов. В ближайшее время каждый вручит тот подарок, о котором мечтал ребенок.
В Долинске к «Елке желаний» также присоединились депутаты районного собрания фракции "Единая Россия", члены местного отделения партии, депутат Сахалинской областной думы Наталья Коршунова. 27 декабря они исполнят новогодние желания Беляевой Алисы и Мишутина Ивана из села Сокол, Ким Жанны и Димы из Углезаводска, Семёновой Василисы из села Быков и Данилина Захара из Долинска.
Депутат Сахалинской областной думы Наталья Захарчук и председатель собрания МО "Макаровский городской округ", секретарь макаровского отделения "Единой России" Галина Муслимова вручили новогодние подарки ребятам из многодетной семьи села Восточное.
А в Холмске депутаты фракции "Единая Россия" местного собрания подарят детям электросамокат и планшет. Именно такие желания загадали юные холмчане Изабель Климович и Анатолий Козлов.
"Елки желаний" пройдут и в других районах области в ближайшие дни.
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