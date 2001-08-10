После пьянки в контейнере, один сахалинец убил другого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения тела 35-летнего жителя области возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в слественном управлении СК РФ по Сахалинской области.
По версии следствия, 52-летний обвиняемый находился вместе с потерпевшим в оборудованном под жилое помещение контейнере, расположенном по ул. Сахалинской, где они распивали спиртные напитки. Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт в ходе которого потерпевший ударил обвиняемого кулаком в лицо. В ответ злоумышленник взял нож и нанес им один удар в область грудной клетки потерпевшего, причинив колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов от которого смерть мужчины наступила на месте происшествия.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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