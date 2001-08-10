После пьянки в контейнере, один сахалинец убил другого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения тела 35-летнего жителя области возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в слественном управлении СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, 52-летний обвиняемый находился вместе с потерпевшим в оборудованном под жилое помещение контейнере, расположенном по ул. Сахалинской, где они распивали спиртные напитки. Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт в ходе которого потерпевший ударил обвиняемого кулаком в лицо. В ответ злоумышленник взял нож и нанес им один удар в область грудной клетки потерпевшего, причинив колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов от которого смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.