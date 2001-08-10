Сахалинец не смог продать недвижимость из-за накопившихся долгов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря запрету, вынесенному судебным приставом в части совершения регистрационных действий с недвижимым имуществом, житель Сахалинской области выплатил все платежи по сводному исполнительному производству, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Охинскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина Н. задолженности в пользу следующих юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Сахалинской области, ПАО “Ростелеком”, “Комитет Управления муниципальным имуществом и экономике МО ГО “Охинский”в размере более 800 тысяч рублей. Мер, направленных на исполнение судебных решений, должником принято не было.
В целях исполнения судебного решения в рамках исполнительного производства судебный пристав применил к гражданину полный комплекс мер принудительного исполнения. Но результативной оказалась мера в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении нежилого здания, направленного в Росреестр. Выяснилось, что у должника имеется в собственности нежилое здание площадью 100.20 кв.м., которое владелец решил продать.
Однако обратившись в регистрирующий орган, собственник узнал о вынесенном запрете судебного пристава. Во избежание срыва сделки купли-продажи и разрешения возникшей проблемы мужчине для снятия ограничительных мер, с целью регистрации сделки, задолженность по сводному исполнительнмоу производству пришлось погасить в полном объёме, в том числе и сумму исполнительского сбора. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, запрет регистрационных действий с недвижимостью был снят.
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