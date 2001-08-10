Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2021
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Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
09:39, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": что такое Монерон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Монерон - остров в Татарском проливе в 40 километрах от Невельска. Настоящее чудо природы. Для туристов - одно из лучших впечатлений на всю жизнь. О красотах Монерона расскажет наш "голосовой помощник".

Ок, Сахалин: что такое Монерон?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию области.

 

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