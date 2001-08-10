Военный городок Хомутово на Сахалине теперь отапливается газом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городе Южно-Сахалинске специалистами ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны завершены мероприятия по оптимизации системы отопления военного городка Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.
С целью улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, было принято решение о переключении системы отопления военного городка № 77 в Хомутово от угольной котельной, на муниципальную газовую котельную.
Угольную котельную, которая была построена в 1989 году, было решено оставить как резервный источник подачи тепла.
Помимо этого силами специалистов ЖКС №6 была произведена прокладка линий отопления, горячего и холодного водоснабжения от жилого городка до границы эксплуатационной ответственности гражданской коммунальной организацией, что составило более 160 погонных метров.
Данные мероприятия позволили значительно повысить качество предоставленных коммунальных услуг жителям военного городка, которые в свою очередь выразили огромную благодарность специалистами ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны за улучшение качества теплоснабжения квартир.
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