Почти сотня единиц спецтехники чистит Южно-Сахалинск от наледи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение дня на дорогах областного центра будут работать 96 единицы техники и 101 рабочих, которые в ручном режиме чистят улицы и тротуары от снега и наледи. Управляющие компании ведут расчистку дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На нескольких участках улиц Южно-Сахалинска действуют ограничения движения автотранспорта.
Ведется капитальный ремонт ул. Комсомольской на участке от ТЦ «Аист» до перекрестка с ТДЦ «Столица». Он закрыт для проезда ориентировочно до конца декабря.
Продолжается капитальный ремонт ул. Шоссейной в Лиственничном в границах от пер. Корсаковского до кладбищенского комплекса №3. Работы выполняются без полного перекрытия движения.
Работы по прокладке газопровода на ул. Лермонтова ведутся на участке от дома №58 до дома №70. Дополнительно подрядчиком будут выполняться работы на ул. Холмской от дома №84 до ул. Матросова. Движение транспорта здесь частично ограничено.
На ул. Авиационной идет строительство южного коллектора. Работы ведутся участками. Подрядчик двигается в восточном направлении. Сейчас сквозной проезд закрыт в районе дома №63. О последующих перекрытиях будет сообщено дополнительно.
До 30 декабря ведутся работы в парковочном кармане, расположенном на ул. Сахалинской восточнее ул. Западной.
Напоминаем, что до 11 декабря ограничен проезд по ул. Сахалинской от ул. Лермонтова в западном направлении до дома №58а. Объезд будет возможен по ул. Маяковского со стороны ул. 1905 года или ул. Памятной.
По информации МУП «Электросервис», устраняются неполадки в работе светофорных объектов, расположенных на пересечении Мира — Поповича, ул. Железнодорожная — Пограничная.
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