Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно получить электронную подпись в центрах ФНС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает, что организации, индивидуальные предприниматели и нотариусы получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) могут в удостоверяющих центрах ФНС России, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Государственная услуга по выпуску электронной подписи предоставляется бесплатно. Для этого необходимо записаться на прием через сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию" на портале https://www.nalog.gov.ru.

Для получения КЭП в удостоверяющем центре обязательно личное присутствие заявителя для прохождения процедуры идентификации. При себе иметь паспорт, СНИЛС, а также USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КЭП.