В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги ежегодного городского конкурса «Женщина года» традиционно подводят в ноябре, в преддверии празднования Дня матери. В этом году в конкурсе приняли участие 25 южносахалинок, которые своей работой, проектами и инициативами вносят вклад в развитие Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открыл торжественную церемонию награждения мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Обращаясь к собравшимся в зале, мэр поздравил всех горожанок с наступающим Днем матери и адресовал отдельные слова признательности участницам конкурса.

- В Южно-Сахалинске созданы все условия, чтобы женщины могли реализоваться в социальной жизни, на производстве, занимаясь общественной деятельностью. И названия номинаций конкурса этому подтверждение. В Южно-Сахалинске живет очень много целеустремленных женщин, которые добиваются успехов в работе и при этом являются замечательными мамами. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, гармония и взаимопонимание, - сказал Сергей Надсадин.

Много теплых слов и поздравлений во время церемонии награждения участницам конкурса адресовали председатель городской Думы Сергей Дмитриев, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, главный врач Сахалинской областной клинической больницы, депутат сахалинской областной Думы Владимир Розумейко, директор Сахалинской филармонии Илья Александров, директор Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, директор департамента внутренней политики администрации города Дмитрий Хайбриев.

Победителями и лауреатами конкурса «Женщина года — 2021» стали 18 участниц.

Так, в номинации «Деловая женщина» победу одержала Оксана Шейх-Сулейман, генеральный директор ООО Торговый Дом «Сахалин-Гидроизоляция». На протяжении 16 лет мама четверых детей успешно руководит компанией, которая принимает участие в строительстве крупнейших объектов Сахалинской области.

Лауреатами номинации стали:

- Евгения Волосожар, консультант по питанию, создатель авторского курса по коррекции веса для женщин, уже 10 лет в спорте и является проводником в активный и здоровый образ жизни для многих женщин.

- Ольга Паюсова, основательница первого в Южно-Сахалинске женского фитнес-клуба «Тонус», активная участница благотворительной деятельности: акции по сбору подарков к Новому году для пожилых и инвалидов, организация релакс-дней для мам детей с ограниченными возможностями здоровья.

В номинации «Лидер общественного движения» победителем стала Татьяна Кочеткова, учитель-дефектолог и председатель профсоюза детского сада «Матрешка». Татьяна Валерьевна является руководителем совместного с Сахалинским техникумом сервиса проекта по ранней профориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Беби-Абилимпикс», принимает активное участие в благотворительной деятельности.

Лауреатами номинации стали:

- Юлия Ким, старший воспитатель детского сада №55 «Веснушка», член Сахалинского Областного профессионального союза работников народного образования и науки РФ, принимает активное участие в семинарах, конкурсах, выставках и воспитывает троих детей.

- Ульяна Слабкина, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе детского сада «Ягодка», благотворительные акции помощи детям и бездомным животным не проходят без ее непосредственного участия.

В номинации «Хранительница семейного очага» победу одержала Наталья Барышева, домохозяйка. Вместе со своими 7 детьми принимает активное участие в мероприятиях дошкольных и школьных учреждений.

Лауреатами стали:

- Олеся Макаренко, домохозяйка, мама двоих детей, находит время на рукоделие, вяжет и вышивает.

- Екатерина Ушачева, младший воспитатель детского сада №19 «Аленушка», своей любовью к горному туризму мотивирует и ведет за собой не только свою семью, но и коллектив детского сада.

В номинации «Сестра милосердия» победу одержала Виктория Хуриева, специалист по социальной работе ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области». Вдохновившись работой своей сестры и мамы, получила образование сурдопереводчика и теперь помогает не только инвалидам по слуху, но и людям попавшим в трудную жизненную ситуацию. Воспитала пятерых детей.

Лауреатами стали:

- Ирина Щербенко, старшая медицинская сестра отделения медицинской реабилитации Южно-Сахалинской детской городской поликлиники, квалифицированный организатор сестринского дела в отделении, активно занимается наставнической деятельностью, передает свой опыт молодым специалистам. Воспитывает трех детей.

- Вера Ремизова, главная медицинская сестра городской поликлиники №4, человек с высоким чувством долга и ответственности, обладает умением ориентироваться в ситуации и принимать правильное решение.

В номинации «Культура и духовность» победила Людмила Турова, хормейстер ГДК «Родина», педагог дополнительного образования школы №8. Людмила Федосовна в составе ансамбля «Воля» принимает участие в социально значимых мероприятиях, активная участница и лауреат многих фестивалей казачьей культуры, активно участвует в патриотическом воспитании, обучая детей истории казачества.

Лауреатами стали:

- Елена Акшенцева, артист-вокалист высшей категории Сахалинской филармонии, солистка группы «Джаз Тайм», регулярно участвует в городских, областных праздничных мероприятиях, выезжает с коллективами филармонии на гастроли в районы Сахалинской области.

- Екатерина И, музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад №44 «Незабудка», отлично владеющий теоретическим и практическим материалом в области дошкольной педагогики и музыкального воспитания, является участницей вокального ансамбля «Тет-а-тет».

В номинации «Сердце отдаю детям» победителем стала Надежда Чернянская, старший воспитатель детского сада №39 «Радуга». Надежда Александровна - педагог-экспериментатор, внедряет в учебный процесс инновационные практики, разрабатывает авторские программы, методические материалы, занимается проектной деятельностью.

Лауреатами стали:

- Екатерина Лоскутникова, педагог-психолог школы №7, лауреат областного конкурса «Педагогический дебют», победитель в номинации «Учитель-исследователь» муниципального этапа конкурса «Педагог года-2020» и других профессиональных конкурсов.

- Лилия Кан, учитель-логопед детского сада «Ягодка», творческий педагог, владеет специальными методиками обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями.