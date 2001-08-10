Сахалинские судебные приставы проведут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 ноября 2021 года с 14-00 до 18-00 часов в Управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области состоится "горячая линия" по вопросам противодействия коррупции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области новости.

В этот день каждый, кому стали известны факты получения или вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников управления может сообщить об этом по телефонам «горячей линии» 8(4242) 72- 29-30.

По каждому обращению будет проведена проверка, о результатах которой гражданам будет сообщено посредством почтовой связи, а в случае отсутствия почтового адреса, посредством электронной почты. К сотрудникам службы, допустившим коррупционные правонарушения, будут приниматься меры, установленные законодательством Российской Федерации.

Также в УФССП России по Сахалинской области в круглосуточном режиме работает телефон доверия 8 (4242) 72-29-78, на который можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников, либо обратиться в отделении собственной безопасности Управления.