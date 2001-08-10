В Южно-Сахалинске проверяют выдают ли билеты в общественном транспорте и носят ли пассажиры маска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" совместно с представителями городского ГИБДД провели комплексную проверку соблюдения перевозчиками требований законодательства в сфере пассажирского транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, проверялось соблюдение масочного режима, выдача билетов, санитарного и технического состояния транспорта, а также требований к внутренней и внешней экипировка автобусов.

Отметим, что с начала 2021 года при проведении подобных контрольных мероприятий по выявленным нарушениям составлено 140 актов в отношении городских перевозчиков, из которых 14 были переданы в Управление государственного автодорожного надзора и ГИБДД, остальные направлены руководству компаний для устранения.

Также проверяющие напомнили пассажирам о правилах безопасности. Если перевозка осуществляется стоя, необходимо держаться за поручни либо пользоваться специальными лямками, не стоять на ступеньках и у двери, детям - не трогать отрывающиеся двери и механизмы для открытия. Пожилым людям в автобусе нужно обязательно уступать место, ведь им труднее удержаться во время резкого торможения.

Кроме того, перевозчик обязан заключить договор страхования гражданской ответственности, для возмещения вреда при перевозках пассажиров, копия договора должна быть размещена в салоне автобуса.

Также напоминаем, чтобы доказать страховой случай и получить компенсацию, в случае какого либо происшествия, необходимо:

- сообщить о случившемся водителю. Он обязан остановиться, вызвать скорую и полицию, если надо - оказать первую помощь, дать всю информацию о своём работодателе и о страховой компании;

- сохранить билет как доказательство поездки;

- получить медицинскую помощь — сохранить все справки для обращения в страховую компанию.

МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" напоминает: если водитель автобуса или кондуктор отказываются принимать оплату с помощью банковской и транспортной карт либо не выдают билет, необходимо записать государственный номер автобуса и автобусного маршрута, а также время и сообщить о факте наршуения в диспетчерскую службу по телефону 51-00-51 (режим работы - с 06.00 до 23.00) для проведения проверки в отношении перевозчика.