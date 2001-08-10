В Южно-Сахалинске проверяют выдают ли билеты в общественном транспорте и носят ли пассажиры маска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" совместно с представителями городского ГИБДД провели комплексную проверку соблюдения перевозчиками требований законодательства в сфере пассажирского транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, проверялось соблюдение масочного режима, выдача билетов, санитарного и технического состояния транспорта, а также требований к внутренней и внешней экипировка автобусов.
Отметим, что с начала 2021 года при проведении подобных контрольных мероприятий по выявленным нарушениям составлено 140 актов в отношении городских перевозчиков, из которых 14 были переданы в Управление государственного автодорожного надзора и ГИБДД, остальные направлены руководству компаний для устранения.
Также проверяющие напомнили пассажирам о правилах безопасности. Если перевозка осуществляется стоя, необходимо держаться за поручни либо пользоваться специальными лямками, не стоять на ступеньках и у двери, детям - не трогать отрывающиеся двери и механизмы для открытия. Пожилым людям в автобусе нужно обязательно уступать место, ведь им труднее удержаться во время резкого торможения.
Кроме того, перевозчик обязан заключить договор страхования гражданской ответственности, для возмещения вреда при перевозках пассажиров, копия договора должна быть размещена в салоне автобуса.
Также напоминаем, чтобы доказать страховой случай и получить компенсацию, в случае какого либо происшествия, необходимо:
- сообщить о случившемся водителю. Он обязан остановиться, вызвать скорую и полицию, если надо - оказать первую помощь, дать всю информацию о своём работодателе и о страховой компании;
- сохранить билет как доказательство поездки;
- получить медицинскую помощь — сохранить все справки для обращения в страховую компанию.
МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" напоминает: если водитель автобуса или кондуктор отказываются принимать оплату с помощью банковской и транспортной карт либо не выдают билет, необходимо записать государственный номер автобуса и автобусного маршрута, а также время и сообщить о факте наршуения в диспетчерскую службу по телефону 51-00-51 (режим работы - с 06.00 до 23.00) для проведения проверки в отношении перевозчика.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:13 Сегодня Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
09:45 Сегодня Проект Южно-Сахалинска в сфере транспорта признан одним из лучших на всероссийском конкурсе
09:05 Сегодня Чтобы заплатить имущественные налоги у сахалинцев осталась неделя
11:37 Сегодня Сахалинское предприятие накажут за то, что плохо замораживало минтай
12:43 12 Ноября Разработка проекта первой очереди парка "Дальний" в Южно-Сахалинске завершается
10:30 12 Ноября В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная 60-летию первого полета человека в космос
13:58 12 Ноября На космодром "Восточный" прибыл "Фрегат" для лунной миссии
09:48 12 Ноября В администрации Южно-Сахалинска создана комиссия для помощи пострадавшим жильцам сгоревшего дома
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
16:30 22 Октября QR-коды для посещения общественных мест в Сахалинской области вводить не намерены
Выбор редакции
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
- 17:06 16 Ноября Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"
- 08:58 16 Ноября Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
- 16:08 15 Ноября Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?