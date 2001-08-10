Власти Сахалина заявили, что отвечают на любой вопрос жителей менее, чем за два часа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко сегодня подвел промежуточные итоги деятельности Центра управления регионом, старт работе которого дал год назад. За это время площадка стала эффективным каналом взаимодействия жителей и органов власти. Скорость первичного ответа на сообщения в рабочее время удалось сократить с 7 часов до 1 часа 40 минут, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Работа всех органов власти, каждого чиновника, должна быть ориентирована на людей. Отвечать необходимо быстро и качественно. Бюрократия и ответы для галочки недопустимы. Мы должны вникать в каждое обращение и делать все возможное, чтобы помочь людям, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Специалисты ЦУРа регулярно дают мне полную информацию по поступившим сообщениям, по проблемам, которые волнуют сахалинцев и курильчан. Там, где по какой-то причине решить проблему быстро не получается, я готов подключаться лично.

Ведется рейтинг областных министерств, ведомств и районных администраций. Он учитывает качество, количество, скорость ответов на сообщения. В результате – органы власти попадают в зеленую, желтую, либо красную зону. С отстающими проводится тщательная работа над ошибками.

– Все ответы сначала приходят в ЦУР, наши специалисты оценивают их. Откровенные отписки не принимаются и отправляются на доработку. Если ведомство не успевает дать качественный ответ, в рейтинге оно маркируется красным, – рассказал руководитель Центра управления регионом Максим Камеко.

Губернатор предложил еженедельно на заседании правительства Сахалинской области заслушивать доклад ЦУР, чтобы держать руку на пульсе проблем, которые волнуют сахалинцев и курильчан. Раньше такая информация озвучивалась ежемесячно.

Почти 90 процентов всех вопросов в социальных сетях приходят через Инстаграм. Больше всего жителей островной области интересуют жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и общественный транспорт, медицина и коронавирус, социальная защита. На днях открытым для обращений жителей стал аккаунт губернатора в Телеграм.

– Если вопрос несложный, и его решение не требует предварительной проработки, ответ поступает сразу. Если решения пока нет, мы обязательно даем человеку обратную реакцию и говорим, что обращение взято в работу. В некоторых случаях требуется индивидуальный подход – тогда человека приглашают в министерство или администрацию на личный прием, – отметила главный специалист ЦУР по социальным коммуникациям Ольга Черникова.

По словам сотрудников центра, среди муниципалитетов лидеры по качеству, количеству и скорости ответов – Южно-Сахалинск и Корсаков. Хорошую оперативность демонстрируют агентство по труду и занятости, агентство по рыболовству, министерство сельского хозяйства и торговли. Самый большой объем работы у минздрава, министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства социальной защиты.

– Человеческий подход играет важную роль. Команда ЦУРа проявляет внимание и участие к каждому обратившемуся. К примеру, недавно жители Чехова рассказали, что на центральной улице погасло освещение. Буквально за несколько дней все починили. Решаются не только вопросы, которые затрагивают широкий круг людей, но и частные проблемы, – рассказала редактор Центра управления регионом Дарья Агиенко.

По словам сотрудников, огромную поддержку центру оказывает губернатор Валерий Лимаренко, создавший все необходимые условия для эффективной работы новой структуры.

Среди последних примеров специалисты вспомнили случай девушки-сироты из Александровска-Сахалинского. Ей не предоставили квартиру из-за задержки с финансированием. К решению вопроса подключилось сахалинское министерство образования. До конца года девушке должны вручить ключи от квартиры.

Активность проявляют жители всех возрастов, в том числе подростки Показательной стала история 14-летнего Дениса из Южно-Сахалинска, который пожаловался на состояние своего двора. Губернатор лично встретился со школьником. В результате – качели покрасили и отремонтировали, проезжую часть у домов заасфальтировали.

Другой школьник из Охи активно писал о загрязнении природы в своем родном районе. ЦУР организовал встречу юного охинца с руководством администрации. После этого появился экологический патруль школьников. Ребят обеспечивают инвентарем и транспортом, и они помогают с уборкой мусора.

Отметим также, что именно специалисты Центра управления регионом собирали обращения для сентябрьской прямой линии губернатора с жителями области. Тогда через соцсети и по телефону поступило почти 1,5 тысяч вопросов. На каждый были даны ответы.