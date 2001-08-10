Рыбаки на Сахалине спасли детеныша косатки из рыболовной сети
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детеныш косатки, запутавшегося в сетях, спали сахалинские рыбаки-любители, пишет ASTV.RU. Малыш безнадёжно бил хвостом по воде и жалобно звал на помощь. Рыбаки поспешили на помощь, разрезали невод и выпустили животное на свободу.
Как стало известно astv.ru, трое сахалинцев на лодке вышли в море в районе мыса Свободного в преддверии закрытия навигационного сезона. В нескольких сотнях метров от берега они заметили сеть и барахтающуюся в воде косатку.
Мужчины осторожно ухватили детёныша за плавники и ножом срезали сеть, которая плотно обвила хвост животного. На шкуре остались небольшие кровоточащие раны - судя по всему, косатка пробыла в ловушке не один час.
Спасательная операция прошла успешно.
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