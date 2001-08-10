Тихоокеанское
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10 Ноября 2021
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10:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска поздравил полицейский с профессиональным праздником

Мэр Южно-Сахалинска поздравил полицейский с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел города Южно-Сахалинска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Стоя на страже Закона и правопорядка, вы честно и профессионально выполняете свой долг. Ваша служба, подчас сопряженная с риском для жизни, имеет огромное значение как для государства в целом, так и для каждого из нас. 

Вы оберегаете нашу мирную жизнь и покой, боретесь с преступностью и коррупцией, обеспечиваете общественную безопасность. Ваша служба требует профессионализма, принципиальности, отличной подготовки, внимательного отношения к людям.

Слова особой признательности адресованы ветеранам органов внутренних дел, тем, кто отдал долгие годы службе Родине, и сегодня делится опытом с молодым поколением сотрудников.

Благодарю вас за ваш нелегкий труд и верность долгу!

От всей души желаю всем сотрудникам органов внутренних дел города Южно-Сахалинска крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, счастья, благополучия, признательности и уважения горожан, поддержки родных и близких!

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