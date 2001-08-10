Сильные дождь и ветер ожидаются на территории 13 районов Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью и днём 10 ноября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Томаринского, Макаровского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Анивского районов и Южно-Сахалинска ожидается сильный, местами очень сильный дождь, на побережье усиление ветра 15-20 м/с. Вечером 11 ноября и в последующие сутки на реках ожидаются резкие подъемы уровня воды на 0,5-1,5 м, возможны выходы воды на пойму.

Кроме этого, 10 ноября на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется сильный дождь, ветер 22-27 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.