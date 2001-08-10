Три раза проверь, один – сдай: как на Сахалине оценивают качество капитального ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области действует система трёхэтапного строительного контроля объектов капремонта. Для этого создан в Фонде специальный отдел с квалифицированными инженерами, сообщили ТИА "Острова" в фонде.

Как сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Роман Казбан, первый этап заключается во входном контроле проектной документации, на соответствие объёмов, указанных в проекте, с фактическими данными. Чтобы выполнить эту работу, на место выезжают инженеры и проектировщики. В случае необходимости в проект вносят корректировки.

На втором этапе специалисты Фонда не реже двух раз в неделю выезжают на место и контролируют ход ремонта. Инженеры проверяют качество и соответствие проекту применяемых строительных материалов, условия их хранения, соблюдение технологических карт и требований техники безопасности на объекте, а также решают текущие вопросы с собственниками помещений и управляющими организациями. Более того, на этом этапе производится контрольный обмер при приёмке объекта. В процедуре также могут участвовать представители управляющих организаций и активные собственники жилья.

Объект закрывают при отсутствии замечаний и фактическом исполнении всего объёма работ, а итоговый документ КС2 размещают в отрытом доступе на сайте регоператора. Ознакомиться с ходом и результатом капремонта может любой желающий.

Третий этап – комиссионная проверка. На место выезжает комиссия, в которую входит руководитель Фонда капительного ремонта, проектировщик и инженер Фонда, закреплённый за другим районом региона, сверяются закрытые объёмы и качество исполнения.

Такая трёхэтапная проверка позволяет избегать нарушений и недочётов.

- Система строительного контроля в Фонде капремонта выстроена на должном уровне. Стали известны результаты проверки 2020 г. контрольной счетной палаты. Составлено 62 акта визуального осмотра, выявлены незначительные нарушениями, по оценочной стоимости, сумма едва превысила одного миллиона рублей. В сравнении с общими объёмами работ, которые составили в 2020 году порядка 4,6 млрд.руб., это – капля в море. Все недочёты в настоящее время устранены, - заключил Роман Казбан.