Более 3100 свалок ликвидировали в Сахалинской области за два года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Сахалинской области совместно с жителями наводят порядок на островах. На полигоны вывезен колоссальный объем отходов, который годами копился в лесной полосе или на побережье: 340 тысяч кубометров мусора. Подобных результатов удалось добиться благодаря активному участию в генеральной уборке самих сахалинцев и курильчан, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Масштабная ликвидация незаконных свалок в регионе началась в прошлом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Обнаруживать их помогают в том числе беспилотные летательные аппараты. Для быстрой и удобной передачи информации о найденных отходах используется портал «Сахалин.Онлайн». По просьбе волонтеров в нем дополнительно создана интерактивная карта во вкладке «Экология». Кроме того, островитяне направляют информацию через социальные сети.
С начала 2021 года в рамках акции «Вода России», курируемой министерством экологии Сахалинской области, волонтеры привели в порядок 65,5 километра побережий и собрали 723,5 кубометров мусора в районе бухты Тихой, Татарского пролива, мыса Евстафия и многих других побережий Сахалинской области. В мероприятии с начала года приняли участие 3845 человек.
Помимо наведения порядка в природных зонах, преобразования произошли и в самих населенных пунктах. В течение двух последних лет в районах обустроено 1554 новых контейнерных площадки, установлено 4063 евроконтейнеров. Кроме того, жителям Холмского, Долинского, Ногликского, Смирныховского и Южно-Курильского районов предоставлена возможность бесплатно раз в месяц вывозить строительный мусор на полигон.
На совещании губернатора с членами правительства по итогам работы за три квартала 2021 года был поднят еще один важный вопрос – о ликвидации полигонов ТКО.
– Поскольку Сахалинская область является регионом, где будет реализован проект по уменьшению углеродного следа, рекультивацию полигонов нам надо делать обязательно. Ставим задачу уже в 2024 году убрать свалку в областном центре, которая находится в городской черте, а также свалку у города Макарова. После уберем и другие полигоны в районах области, – отметил Валерий Лимаренко.
До конца 2021 года планируется ликвидировать свалку в селе Чехов Холмского района. В дальнейшем свалки ТКО предстоит убрать в Кировском, Ильинском, Дубовом, Тымовском, Туманово, Горнозаводске, Тихменево, Пензенском, Вахрушеве, Москальво, Восточном, Синегорске и Поронайске. Во всех муниципалитетах в следующем году планируют завершить обследование действующих полигонов и провести конкурсы на проектирование рекультивации.
В июле 2021 года в регионе внедрили раздельный сбор отходов. Начали с Южно-Сахалинска. На территории городского округа установлено 449 синих сетчатых контейнеров, до конца года планируется поставить еще 105 емкостей. Они предназначены для складирования пластиковых бутылок, флаконов от бытовой химии, стекла, алюминиевых и металлических банок. С июля по октябрь собрано около 290 тонн отходов из сетчатых емкостей.
– Мы замечаем, что люди стали ответственно относится к вопросу утилизации мусора. Следят за чистотой на площадках, обсуждают с соседями вопросы внедрения раздельного сбора отходов, обращают внимание на сомнительные грузовики, наполненные мусором. Большая часть жителей Сахалинской области хотят, чтобы в их дворе, в их городе и в местах отдыха было чисто, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства островного региона Наталия Куприна.
Особое внимание уделяется экологическому образованию и просвещению. Силами регионального оператора по обращению с отходами, серебряными волонтерами, общественниками, экологами проводятся классные часы, интерактивные игры, эко-уроки с детьми в школах. Ребятам объясняют, что может сделать каждый, чтобы не навредить окружающей среде и сэкономить природные ресурсы.
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