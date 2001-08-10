Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовал прием заявок по номинации "Человек года" ежегодного областного конкурса "Сахалинский маяк", рассказали ТИА "Острвова" в городской администрации.

К участию в конкурсе приглашаются жители городского округа, которые занимают активную жизненную позицию, проявляют себя в формировании, сохранении и развитии культурного, экономического и общественного имиджа, развитии спорта, в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, достигшие профессиональных успехов, а также лидирующие номинанты по номинациям (подноминациям) ежегодного областного конкурса "Сахалинский маяк".

Претендентам в течение 20 дней со дня объявления о начале конкурса необходимо направить в адрес министерства государственного управления пакет документов. Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте областного конкурса "Сахалинский маяк" (https://сахалинскиймаяк.рф).

Голосование за участников конкурса пройдет с 16 по 31 октября. Победителя определят по итогам голосования, которое будет проходить на официальном сайте областного конкурса «Сахалинский маяк». Победителю конкурса будет вручен диплом и памятный знак «Сахалинский маяк».