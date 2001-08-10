Сахалинских школьников познакомили с корейским алфавитом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематическая встреча "Хангыль наль", приуроченная ко Дню корейского алфавита, состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 октября. Участниками мероприятия стали учащиеся восьмых и девятых классов южно-сахалинской Гимназии №1, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Специалист СахОУНБ Кристина Кон рассказала ребятам о том, что ежегодно 9 октября в Южной Корее отмечается День корейской письменности, которая называется Хангыль. Школьники узнали об истории возникновения корейского алфавита. Когда-то корейский язык вообще не имел своей собственной письменности, а долгое культурное доминирование Китая на корейском полуострове отразилось на языке: корейский язык записывался китайскими иероглифами до середины 15 века, а выучить их могли себе позволить только зажиточные люди. Для того, чтобы повысить уровень грамотности и сделать образование доступным для населения, корейский правитель Седжон создал специальный комитет, которому поручил разработку простой и доступной системы письменности. Так, в 1443 году появился корейский алфавит.
Изначально Хангыль считался письмом простолюдинов и в качестве государственного письма он был введен с 1446 года. Главная заслуга этого алфавита в доступности чтения и письма для широких слоев населения, а, следовательно, и частичное преодоление социального различия корейского общества. Современное название Хангыль было введено корейским ученым Чу Сигёном в 1912 году и означает «корейская письменность» на современном языке. Теперь корейский язык не только имеет свою письменность, но и становится от года в год лишь популярнее. Особенность корейской письменности заключается в том, что алфавит имеет научную основу: в основе пяти исходных согласных букв корейского алфавита лежат изображения органов речи. От них уже пошли остальные согласные буквы. В основе гласных букв заложены символические изображения первооснов китайской натурфилософии. От этих основных символов уже образованы гласные буквы. Современный корейский алфавит состоит из 40 букв (24 основных и 16 составных), из них 19 это согласные, а 21 – гласные.
В продолжение встречи директор института филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета Эльвира Лим провела для школьников мастер-класс по написанию фразы «наш красивый корейский язык» тушью и кистью. Она рассказала, о том, как правильно держать кисть, и о правилах каллиграфии. Памятные сувениры ребята унесли домой.
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