Дальневосточники смогут принять участие в Большом этнографическом диктанте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2021 году в шестой раз пройдет Большой этнографический диктант - международная просветительская акция, позволяющая оценить свои знания о народах, населяющих Россию, - под лозунгом "Народов много - страна одна"!"

Диктант приурочен к Дню народного единства и пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате.

Участниками могут стать как жители России, так и те, кто живет за рубежом. Необходимо будет решить тест из 30 вопросов: для россиян тест будет включать 20 общих и 10 уникальных для каждого региона вопросов. Участникам из других стран предложат тест из 30 общефедеральных вопросов.

Решить тест необходимо за 45 минут, максимальный результат - 100 баллов. Сразу после окончания диктанта можно будет узнать правильные ответы и скачать сертификат с результатами.

- Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, - отметил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

С подробной информацией об участии можно познакомиться на официальном сайте диктанта https://miretno.ru/.

За годы проведения диктанта в нем приняли участия больше трех миллионов человек из более чем 200 стран мира, в числе которых Австралия, Австрия, Германия, Марокко, США, Китай, Аргентина, Великобритания, Норвегия ОАЭ, ЮАР, Эфиопия, Доминикана и ряд других.

Организаторы акции - Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской республики. В регионах ДФО мероприятие проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.