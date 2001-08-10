ВТБ на Сахалине выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке под 0,1%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ в Сахалинской области выдал первые 8 кредитов после обнуления ставки по программе Дальневосточной ипотеки. Льготные займы получили семьи из Углегорского и Холмского районов, а также Южно-Сахалинска, средний размер кредита составил 6 млн рублей.
Минимальная ставка по Дальневосточной ипотеке – всего 0,1% – была закреплена Соглашением между ВТБ и Минвостокразвития России в рамках ВЭФ-2021. Ставка по программе с учетом комплексного страхования будет фиксированной вне зависимости от срока кредита. Ее получат клиенты, которые приобретают квартиру в новостройке или готовый объект у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.
Срок кредитования может составлять до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. В среднем первоначальный взнос жителей области по программе Дальневосточной ипотеки составляет 15%, средний срок, на который оформляется кредит - 20 лет. По условиям ВТБ при наличии первоначального взноса от 20% предоставление документов, подтверждающих доход и занятость, не требуется.
«Снижение ставки до 0,1% дает жителям острова уникальную возможность улучшить жилищные условия практически в рассрочку. Ожидаем, что объем выдачи таких кредитов значительно вырастет», – прокомментировал управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.
Для справки:
Заемщиками по программе Дальневосточной ипотеки могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 г. (при приобретении объекта на вторичном рынке у физического/юридического лица на территории Магаданской области – до 31 декабря 2021 г.). В рамках программы можно приобрести недвижимость на вторичном рынке (квартиры, таун-хаусы или дома) у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.
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