Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр города Сергей Надсадин посетили новый домостроительный комбинат, где были презентованы технологии крупнопанельного домостроения.

Домостроительный комбинат (ДСК-1), новый проект компании «Лиго», отвечает современным требованиям качества и безопасности. Одним из главных преимуществ технологий, которые на нем применяются, является высокая производительность, она составляет около 40 тысяч квадратных метров жилья в год. Непрерывное производство, которое ведется в цехах, обеспечивает больший выпуск продукции и, соответственно, позволяет ускорить темпы строительства жилья. Сегодня предприятие работает над выпуском панелей для пилотного проекта на улице 2-ой Северной в Луговом.

Как подчеркнул в ходе встречи губернатор Сахалинской области Валерий Лимареннко, перед областью стоит задача - поддерживать высокие темпы строительства, при этом сохраняя высокое качество работ и повышая доступность жилья. Безусловно, этому способствует развитие строительного рынка, привлечение в индустрию предприятий, работающих по современным стандартом качества и с высокой мощностью.

Преимущества применяемых на заводе технологий отметил и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города подчеркнул, что администрация заинтересована во взаимодействии с бизнесом, который открывает новые производства, создает рабочие места.

- Возрождена и совершенствована технология индустриального домостроения. Это, действительно, прорыв. Новые подходы позволят увеличивать скорость возведения домов. Губернатор обозначил перед предприятием большие задачи. В области, в частности в Южно-Сахалинске, кроме жилья, строится еще много объектов. Это своего рода вызов для строительных организаций, и замечательно, когда они готовы к новым решениям и росту, – сказал Сергей Надсадин.

Сегодня Южно-Сахалинск – лидер в области по темпам строительства жилья. Ежегодно в городе возводится более 250 тыс.кв.м жилья. В этом году запланировано ввести около 290 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 113 тысяч — индивидуального.