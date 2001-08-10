В Аниве развернули масштабную копию Знамени Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивский район прибыл Всероссийский патриотический марш. Посвящен он 76-летию Великой Победы во Второй Мировой войне. "Юнармия - от Победы к Победам!" под таким девизом акция проходит по городам Дальнего Востока, - рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Отрадно, что в России проводят подобные акции и в тройне приятно, что она проходит именно у нас, - обратился к участникам акции первый вице-мэр Сергей Овчинников. - Ведь мероприятие призвано помнить молодежи о своих героях, о своих предках и прививает любовь к Родине.

Встретить юнармейцев пришли ветераны, школьники, представителей казачества Анивского района и волонтеры - все, кому близка память о Великой Отечественной войне, кто хранит в своем сердце вечный огонь по своим родным и близким Героям, отстоявшим мир в битве с захватчиками.

- Проект "Юнармия - от Победы к Победам!" - призван напомнить недругам России, о том, что в далеком 1945-ом году наши отцы, деды и прадеды "дали по зубам" неприятелю, - говорит руководитель регионального отделения Юнармии Дмитрий Минязев.

В рамках акции на площади в сквере Победы г. Анива участники развернули знамя победы. Алое полотнище длинной 20 метров держали более 50 детей. По окончании мероприятия участники марша "Юнармия - от Победы к Победам!" его участники сделали совместное фото.