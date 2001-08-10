В Южно-Сахалинске с 1 сентября начнут действовать школьные проездные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице бесплатный проезд школьников в общественном транспорте возобновится с 1 сентября и будет действовать с 06.00 до 22.00 до 31 мая 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказали в МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска", в новом учебном году для бесплатного проезда школьнику нужно приложить к валидатору свой проездной. При этом у ребенка всегда при себе должна быть и соответствующая справка, которая предъявляется по требованию.
Обращаем внимание, что в случае отсутствия или утери проездного (до его восстановления) оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными. Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в МУП «Городской информационно-аналитический центр» (ул. Пограничная, 30, тел. 300-808 ), при себе иметь паспорт, СНИЛС ребенка. Стоимость восстановления - 150 рублей.
Кроме этого, в качестве школьного проездного юные горожане могут использовать и «Карту сахалинца». Родители могут оформить ее для своих детей в Сбербанке, банке "АТБ", "Газпромбанке", банке "Итуруп" и "Россельхозбанке". Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Подробнее с информацией о партнерах проекта, а также о возможностях "Карты сахалинца" можно ознакомиться на сайте https://eks.sakhalin.gov.ru/.
Отметим, во избежание между школьниками и сотрудниками общественного транспорта недопониманий, родителям следует обсудить с детьми правила поведения в автобусах. В случае возникновения конфликтных ситуаций, необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу по телефону: 51-00-51 (с 6.00 до 23.00).
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