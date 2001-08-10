Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2021
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Южносахалинцам напоминают о перекрытиях в день репетиции парада
14:31, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

"Ночь кино" на Сахалине и Курилах собрала 3,5 тысячи зрителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодная акция "Ночь кино" прошла в Сахалинской области 28 августа. Одновременно
на 20 открытых и закрытых площадках островного региона были представлены три самых
значимых российских картины 2020 и 2021 годов: «Конёк-Горбунок» (реж. Олег Погодин),
«Пальма» (реж. Александр Домогаров-мл.), «Огонь» (реж. Алексей Нужный).
В акции приняли участие 3,5 тысячи зрителей из 17 населенных пунктов островного
региона. Бесплатные показы российских фильмов прошли в городах Южно-Сахалинск,
Корсаков, Невельск, Анива, Холмск, Долинск, Томари, Углегорск, Вахрушев, Поронайск,
Тымовское, Курильск, Южно-Курильск и в селах Гастелло, Леонидово, Забайкалец,
Восток.
Только на трёх площадках Южно-Сахалинска акция собрала более 1,5 тысяч гостей.
Открытые
площадки
в
городском
парке
им.
в сквере у Дома культуры «Родина» посетили 800 человек. Главной закрытой площадкой
выступил киноконцертный зал «Октябрь».
Организаторы акции «Ночь кино» в Сахалинской области - региональное министерство
культуры и архивного дела и ГАУК «Кинодосуговое объединение».

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