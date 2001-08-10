В Южно-Сахалинске 22 августа ограничат движение по перекрестку Ленина-Бумажная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Движение по восточной стороне перекрестка улиц Ленина и Бумажной в Южно-Сахалинске временно будет закрыто для движения транспорта в предстоящее воскресенье, 22 августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения продлятся с 07.00 до 17.00. Они вводятся в связи с проведением работ по укладке асфальта. Работы проводятся в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до въезда на ОТБ. Объезд будет осуществляться по западной полосе.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.