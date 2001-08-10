Почти 3000 южносахалинцев прошли диспансеризацию с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 26 000 южносахалинцев прошли базовое медицинское обследование в поликлиниках по месту жительства. Всего в этом году в областном центре подлежат диспансеризации 65 000 человек взрослого населения. Горожан призывают не откладывать важный вопрос здоровья и пройти плановый медосмотр уже сейчас.
Напомним, пройти диспансеризацию можно в любой день, кроме воскресенья. Но для более удобного и комфортного обследования выделены среда и суббота. В эти дни работа медучреждений ориентирована на диспансеризацию.
Для удобства граждан во всех городских поликлиниках функционируют отдельные кабинеты профилактических осмотров. В Южно-Сахалинске диспансеризация проводится:
- поликлиника №1 - кабинет №49 (2-й этаж), ПН-ПТ – с 08.00 до 20.00;
- поликлиника №2 - кабинет №32 (2-й этаж), ПН-ПТ – с 08.00 до 20.00;
- поликлиника №4 - кабинет №68 (3-й этаж), ПН-ПТ – с 08.00 до 20.00;
- поликлиника №6 - кабинет №325 (корпус 3, Луговое), ПН, ВТ, ЧТ и ПТ – с 08.00 до 16.00, СР – с 08.00 до 19.30.
В субботу все кабинеты работают с 09.00 до 15.00. Возможны корректировки часов приема на усмотрение поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
У работающих южносахалинцев есть возможность взять один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного возраста имеют право на два дня. Организация обязана оплатить эти дни как рабочие.
Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, а также уменьшает вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности. При наличии жалоб или неудовлетворительных анализов пациенту назначают дополнительное обследование.
Напомним, трехлетним периодом диспансеризации может воспользоваться каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет обследование можно проходить ежегодно.
Памятка по прохождению обследования размещена на официальном сайте администрации областного центра http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1324.
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