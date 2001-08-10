В Южно-Сахалинске за выходные планируют завершить основные работы на перекрестке улиц Ленина и Бумажная

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по устройству дорожного основания силами подрядной организации в предстоящие выходные дни будут проведены на ремонтируемом перекрестке улиц Ленина-Бумажная. Планируют максимально подготовить перекресток, чтобы в ближайшие дни перепустить движение. Ремонт одной из главных магистралей Южно-Сахалинска выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

- Сегодня дорожники на участке занимаются прокладкой канализации связи и электричества. С восточной стороны перекрестка (ул. Бумажная) готовится участок дренирующего слоя дорожной одежды, который в предстоящие выходные планируется накрыть слоем щебня 40-70 - основание для укладки асфальта, - сказал заместитель директора по реализации проекта ООО «Востокдорстрой» Владимир Павлов.

С начала ввода перекрестка в ремонт на объекте уже выполнены работы по перекладке сетей водопровода, электричества, частично связи, а также произведена замена грунта.