Бизнесмены Южно-Сахалинска получат больше шести миллионов субсидий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра подведены итоги конкурсных отборов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым горожанам.

Как рассказали ТИА "Острова" в департаменте экономического развития, всего южно-сахалинские бизнесмены получат финансовую поддержку на возмещение части затрат в виде 57 субсидий по 8 направлениям на общую сумму более 6,8 млн рублей (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2919/21342). Расходы на осуществление профессиональной деятельности возмещены девяти самозанятым горожанам.

За счет поддержки муниципалитета субсидированы затраты предпринимателей города на осуществление деятельности социального предпринимательства, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, переоборудование автомобилей на газомоторное топливо и открытие собственного дела. Особенно востребована субсидия на оплату образовательных услуг, связанных с получением дополнительного профессионального образования сотрудниками малых и средних предприятий Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2919/21341). Кроме того, в виду ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в текущем году впервые субсидированы затраты бизнеса на проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов Российской Федерации, в период прохождения временной изоляции.

Финансовая поддержка оказывается в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" для достижения результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Претендовать на получение муниципальной финансовой поддержки вправе субъекты малого и среднего предпринимательства города, состоящие в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru), не имеющие задолженности по уплате налогов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. При рассмотрении документов на предоставление субсидий преимущество предоставляется заявителям, которые реализуют проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства и сферы бытовых услуг, имеющие положительную динамику объемов выручки и среднесписочной численности работников.

Воспользоваться специальными мерами финансовой поддержки могут и впервые зарегистрированные самозанятые граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории городского округа, не являющиеся индивидуальными предпринимателями в течение последних двух лет до даты регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Так, до 31 августа продолжается прием документов от предпринимателей города и самозанятых южносахалинцев на участие в следующих отборах:

- на финансовое обеспечение затрат самозанятых (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/21196);

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" из числа молодежи (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/21195);

- на предоставление гранта в форме субсидии победителю ежегодного молодежного конкурса города Южно-Сахалинска "Я - предприниматель" (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/21271).