Сахалинцы жалуются на коллекторов в Банк России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За шесть месяцев 2021 года жители Сахалинской области направили в Банк России 262 обращения. Показатель остался на уровне аналогичного периода 2020 года. Среди общего числа 182 жалобы пришлись на кредитные организации, 77 - на некредитные финансовые организации и три - по другим вопросам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-сслужбе южносахалинского отделения дальневосточного ГУ Банка России.

В 32% случаев обращения клиентов банков касались потребительского кредитования. Сахалинцы в основном жаловались на нарушение частоты и времени взаимодействия банка с заемщиком, в том числе часть жалоб затрагивала деятельность коллекторов.

- С июля в силу вступил закон, не позволяющий коллекторам тревожить родственников, соседей, членов семьи и других близких людей должника без их письменного согласия, - рассказал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Владимир Апанасенко. - Однако не стоит надеяться, что новому порядку будут следовать коллекторы, которые работают с нелегальными участниками рынка. Поэтому важно проверять финансовую организацию до заключения с ней договора.

На микрофинансовые организации сахалинцы подали 37 жалоб, они связаны с навязыванием дополнительных платных услуг при заключении договора и деятельностью нелегальных компаний. Десятая часть жалоб пришлась на субъекты страхового рынка - преимущественно это вопросы обязательного страхования автогражданской ответственности.