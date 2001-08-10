Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Просветительский проект Центральной городской библиотеки имени Олега Павловича Кузнецова – подкаст «Книжный Южный» – за пять лет вырос из инициативы энтузиастов в профессиональный медиапроект, который оценили на федеральном уровне. В сентябре авторы представили его в Москве на Форуме литературной критики Союза писателей России.

Как рассказали ТИА «Острова» в Центральной городской библиотеке, сегодня проект развивается в русле задач национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Это новый взгляд на библиотеку – не только как на хранилище книг, но и как на современный центр культурной жизни, доступный каждой семье.

История «Книжного Южного» началась в феврале 2021 года с идеи директора городской централизованной библиотечной системы Ольги Бородиной создать собственное «библиотечное радио». Первыми ведущими стали Елизавета Костенко и Юлия Вятржик, позже к проекту присоединилась Ксения Левицкая.

Ольга Бородина подчеркнула: «Важно преобразовывать библиотеку из каноничного представления – что это не только книги, но и современные форматы. В нашем подкасте мы стараемся раздвигать эти границы, выходить за рамки просто популяризации чтения. „Книжный Южный“ рассказывает о сахалинских авторах и людях, внёсших вклад в становление области, формируя тот самый культурный слой, с которым хотят познакомиться и туристы, и местные жители. А признание Союза писателей России – это важный результат нашей работы».

Сегодня «Книжный Южный» – это около двухсот выпусков, еженедельный эфир по пятницам и место в пятёрке лучших библиотечных подкастов России. Секрет успеха – в нестандартном подходе к разговору о литературе.

Ксения Левицкая рассказала: «Конечно, мы не ограничиваемся обзорами произведений или биографиями классиков. Когда говорим о литературе и всём, что с ней связано, – смотрим на это с таких разных ракурсов, что иногда сами удивляемся, какие темы рождаются. Бывает, казалось бы, совсем несовместимые с литературой: например, нашли параллели у парфюма и сказок. Все помнят „Каменный цветок“ Бажова или „Сказку о рыбаке и рыбке“ – а в нашей стране производились духи с такими названиями. Аналогичная история с книгами и конфетами. Очень интересно проводить такие связи. Рассуждаем о „забытых“ книгах или что читают сами персонажи. Есть выпуски, посвящённые конкретному автору – к юбилею или значимой дате: Салтыкову-Щедрину, Андерсену, Достоевскому. Говорим об их творчестве и жизни. Сценарии пишем самостоятельно. За каждым двадцатиминутным выпуском – километры изученных биографий, статей, литературной критики».

Ценность библиотечного просветительского подкаста для города выходит за рамки популяризации чтения. Сегодня «Книжный Южный» – пример того, как в Южно-Сахалинске создают качественный культурный контент, востребованный далеко за пределами острова. Подкаст завоёвывает сердца как искушённых знатоков литературного мира, так и увлечённых школьников. Двадцатиминутный формат легко вписывается в ритм современной жизни – выпуск можно послушать в дороге, на прогулке или дома.