Поэтесса Наталья Иванова-Голицына передала свои книги в фонды сахалинских библиотек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческая встреча с землячкой, поэтессой Натальей Ивановой-Голицыной состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 14 октября. Символичное название вечера «Возвращение к себе» отразило тёплую и душевную атмосферу мероприятия, объединившего любителей поэзии и музыки.
Наталья Ивановна посвятила Сахалину более сорока лет: сначала работала инженером и руководителем в лесопромышленном комплексе, а затем более тридцати лет отдала государственной службе. Выйдя на заслуженный отдых, она переехала в Анапу, где стала активным участником литературного объединения «Парус», вошла в Союз писателей Кубани и выпустила уже две книги стихотворений.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, в исполнении автора прозвучали трогательные и глубокие произведения о главном, в которых каждый присутствующий узнал себя и неповторимый дух островной жизни. Особым украшением вечера стали музыкальные композиции на слова поэтессы. Гости услышали дебютную песню «Не возвращайся» и новую композицию «Ностальгический вальс», посвящённую городу детства поэтессы Александровску-Сахалинскому.
С тёплыми словами и поздравлениями выступили депутат Сахалинской областной думы, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юрий Выголов, руководитель аппарата этого отделения Татьяна Петровская, а также их коллеги и единомышленники. Они отметили высокий поэтический талант автора и её весомый вклад в развитие островного региона.
Завершением встречи стала церемония передачи книг в дар Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова и Александровск-Сахалинской модельной центральной районной библиотеке имени М.С. Мицуля. После обработки издания станут доступны широкому кругу читателей и займут достойное место в фондах островных библиотек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
09:18 9 Октября Сахалинские аграрии за восемь месяцев произвели продукции на 6,9 млрд рублей
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
Выбор редакции
- 10:14 Вчера Студенты Сахалинского техникума сервиса отшивают маскировочные костюмы для участников СВО
- 12:05 14 Октября Сахалинские каратисты взяли 7 золотых медалей на Кубке Покрышкина в Новосибирске
- 16:16 13 Октября Сахалинцев приглашают на декоративно-прикладную выставку
- 12:20 12 Октября Сахалинские студентки техникума сервиса изучили семь танцевальных стилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?