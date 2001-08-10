Поэтесса Наталья Иванова-Голицына передала свои книги в фонды сахалинских библиотек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча с землячкой, поэтессой Натальей Ивановой-Голицыной состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 14 октября. Символичное название вечера «Возвращение к себе» отразило тёплую и душевную атмосферу мероприятия, объединившего любителей поэзии и музыки.

Наталья Ивановна посвятила Сахалину более сорока лет: сначала работала инженером и руководителем в лесопромышленном комплексе, а затем более тридцати лет отдала государственной службе. Выйдя на заслуженный отдых, она переехала в Анапу, где стала активным участником литературного объединения «Парус», вошла в Союз писателей Кубани и выпустила уже две книги стихотворений.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, в исполнении автора прозвучали трогательные и глубокие произведения о главном, в которых каждый присутствующий узнал себя и неповторимый дух островной жизни. Особым украшением вечера стали музыкальные композиции на слова поэтессы. Гости услышали дебютную песню «Не возвращайся» и новую композицию «Ностальгический вальс», посвящённую городу детства поэтессы Александровску-Сахалинскому.

С тёплыми словами и поздравлениями выступили депутат Сахалинской областной думы, руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юрий Выголов, руководитель аппарата этого отделения Татьяна Петровская, а также их коллеги и единомышленники. Они отметили высокий поэтический талант автора и её весомый вклад в развитие островного региона.

Завершением встречи стала церемония передачи книг в дар Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова и Александровск-Сахалинской модельной центральной районной библиотеке имени М.С. Мицуля. После обработки издания станут доступны широкому кругу читателей и займут достойное место в фондах островных библиотек.